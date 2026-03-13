Aprehenden a hombre por homicidio en Linares

El ahora detenido conducía una motocicleta en la que trasladó a Adán 'N', quien descendió frente a una vivienda y disparó en repetidas ocasiones contra hombre

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplieron una orden de aprehensión en contra de un hombre de 36 años, identificado como Mario "N", por su presunta participación en el delito de homicidio calificado ocurrido en el municipio de Linares.

La notificación se realizó el 10 de marzo al interior de un Centro de Reinserción Social estatal, donde el acusado ya se encontraba internado.

De acuerdo con la Fiscalia General de Justicia del Estado de Nuevo Leon, los hechos se remontan al 20 de septiembre de 2025 en el ejido Lampazos Río Verde.

Las investigaciones señalan que el ahora detenido conducía una motocicleta en la que trasladó a Adán “N”, quien descendió frente a una vivienda y disparó en repetidas ocasiones contra Dionisio, de 40 años, provocándole la muerte.

Tras la agresión, ambos habrían escapado del lugar a bordo del mismo vehículo.

Por estos mismos hechos, en octubre de 2025 ya había sido detenido Adán “N”, de 20 años, quien permanece en prisión preventiva vinculado a proceso. Mientras tanto, Mario “N” quedó a disposición de un juez de control para continuar con el procedimiento judicial correspondiente.