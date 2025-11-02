Aprehenden a hombre por abusar de su hijastra en Santiago

La víctima de tan solo 12 años de edad, denunció que fue blanco de diversos actos de índole sexual que dañaron su bienestar psicológico

Autoridades estatales detuvieron el pasado jueves a un hombre por su presunta responsabilidad por cometer diversos delitos de índole sexual en contra de una menor de 12 años en el municipio de Santiago.

De acuerdo con investigaciones, esto sucedió durante los meses de septiembre y octubre, cuando la agredida, identificada como hijastra del detenido, denunció que fue víctima de actos con propósito sexual, lo que le causó daño psicológico y alteración de la conducta.

Ante esto, la Agencia Estatal de Investigaciones giró la orden de aprehensión en contra de Nestor "N", de 34 años de edad, en la colonia Nueva Morelos, del municipio de Monterrey.

Este hombre es acusado de los delitos de abuso y acoso sexual, así como de ultrajes a la moral pública, por lo que fue internado en un Centro de Readaptación Social del Estado para quedar a disposición de un juez, quien determine su situación jurídica.