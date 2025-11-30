Aprehenden a dos presuntos homicidas en colonia Urdiales

Los supuestos criminales son acusados de perpetrar un doble homicidio en calles del municipio de Juárez, a través de un ataque armado registrado hace unos días

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que dos hombres fueron aprehendidos en el municipio de Moterrey, por su presunta responsabilidad en la agresión armada que dejó a dos hombres sin vida.

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones llevaron a cabo la detención de dos hombres en calles de la colonia Urdiales. Fueron identificados como Juan Antonio "N", de 45 años; y Roberto Carlos "N" de 28.

De acuerdo con las indagatorias, el crimen ocurrió el pasado 23 de noviembre en un domicilio de la colonia Monte Cristal, del municipio de Juárez.

Aparentemente, estos hombres arribaron al domicilio en compañía de otra persona cuando dispararon con armas cortas en contra de Héctor y Javier, de 27 y 33 años de edad, respectivamente. Este último quedó sin vida dentro del inmueble, mientras que Héctor se subió a un automóvil para después impactarse contra otro coche.

Los agresores continuaron detonando sus armas de fuego hasta dejar al joven sin vida dentro del vehículo. Al cometer el crimen, estos tres criminales huyeron del lugar.

Investigaciones apuntaron a que estos dos hombres forman parte del grupo agresor, por lo que fueron puestos a disposición de un juez de control para que defina su situación jurídica.