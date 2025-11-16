Aprehenden a dos hombres por homicidio en empresa de Allende

Los presuntos responsables trasladaron el cuerpo de la víctima hacia afuera del inmueble para después prenderle fuego en un lote baldío

Autoridades aprehendieron a dos presuntos implicados en un homicidio sobre las calles de la colonia Del Norte, en el municipio de Monterrey.

Los hombres identificados como José "N", de 54 años y Gustavo "N", de 28, son acusados de presuntamente participar en el homicidio registrado dentro de una empresa de Allende.

Aparentemente, Gustavo "N" discutía con la víctima cuando lo empujó. Al caer, el empleado se golpeó en la cabeza quedando inconsciente. Ante esta situación, el presunto responsable se comunicó con José "N", quien acudió hasta el lugar de los hechos para ayudarlo a trasladar el cuerpo fuera del inmueble.

Luego de conducir hasta un predio baldío ubicado en la colonia Rincón del Vergel, los acusados supuestamente le prendieron fuego al vehículo con el cuerpo en el interior, para después abandonarlo.

Ambos fueron trasladados hacia el reclusorio, en donde se encuentran a disposición de un juez quien determinará su situación jurídica.