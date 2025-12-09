Aprehenden a dos hombres por distintos delitos en Apodaca

Uno de los detenidos contaba con una orden de aprehensión por delitos relacionados con robo, por lo que fue remitido a un Cereso de la entidad

Elementos de la Guardia de Proximidad de este municipio detuvieron por separado a dos hombres, uno por alterar el orden y el otro por drogarse en la vía pública, pero como ambos tenían pendientes sendas órdenes de aprehensión, fueron enviados al Cereso 1.

Con estas dos detenciones la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Apodaca (SSPYV) llega a 108 órdenes de aprehensión cumplimentadas en lo que va del presente año.

En el primer caso se trata de Andrés N., de 51 años de edad, quien fue apresado en el cruce de la calle Jardín y la avenida Jardines de San Andrés en la colonia Jardines de San Andrés, donde escandalizaba y daba puntapiés a botes de basura.

Al ser amonestado por los preventivos, Andrés, de oficio comerciante y vecino de la colonia Metroplex, les lanzó insultos y les pidió que no se metieran con él.

El comerciante iba a ser detenido por la falta administrativa, pero una vez que se estableció que tenía una orden vigente por robo, fue remitido al Cereso 1 del estado en Apodaca, donde quedó a disposición del juez de control que instruye su proceso.

El otro caso es el de José, de 22 años de edad, quien fue detenido en la avenida Fundadores y la calle Río Nilo en la colonia Misión de Huinalá, donde inhalaba de una pipa de vidrio una sustancia con las características de la droga conocida como cristal.

José, quien vive en la colonia Pueblo Nuevo, tenía orden de aprehensión por robo calificado, por lo que fue internado también en el Cereso 1, donde quedo a disposición del juez que giró el mandato judicial.

En el procedimiento de identificación de los presuntos delincuentes o arrestados, se hace la verificación para establecer si con sus nombres completos aparecen en plataformas digitales de los archivos de los buscados con órdenes de aprehensión por estar involucrados en actividades ilegales.

Los mandatos judiciales de búsqueda de prófugos fueron ejecutados en coordinación con la Unidad de Medidas Cautelares y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Policía Ministerial.