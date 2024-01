Apoyaría PAN a Samuel en tema de la Refinería de Cadereyta

El coordinador del grupo legislativo del PAN, Carlos de la Fuente, aseguró que si Samuel García necesita del Congreso para pedir que Pemex mejore los procesos o cambie de lugar la refinería de Cadereyta lo apoyarían.

Luego de que el Secretario de Medio Ambiente, Alfonso Martínez, anunciara que en dado caso de que se necesite reubicar la refinería buscarían hacerlo, sin embargo, el diputado señaló que al ser de índole federal, el Gobierno del Estado necesitaría más que solo anunciar dicha reubicación.

“Estas instituciones son de carácter federal, pero él (Samuel García) tiene que levantar la voz y si necesita al Congreso de respaldo estamos para apoyarlo, porque tenemos que unir fuerzas por el bien de Nuevo León.

“Pero ni él lo ha buscado, ni ha levantado la voz, prácticamente por eso lo digo, o no quiere o no sabe o no puede, entonces es algo que ya nos empieza a afectar a todos los que vivimos en Nuevo León”, dijo Carlos de la Fuente.

Agregó que el tema de la actual contaminación es debido a que la gestión de Félix Arratia como secretario de Medio Ambiente no tuvo resultados y que sólo utilizó dicha dependencia para cerrar los negocios de las familias de los diputados.

Por su parte, el diputado coordinador de la bancada local de Movimiento Ciudadano, Eduardo Gaona, dijo que se debe de tener coordinación con las autoridades de Pemex para poder llegar a una solución, ya sea el mejoramiento de los procesos o en dado caso la reubicación de la refinería.

“Estamos a favor de que la gente tenga salud y si es necesario reubicar la refinería o tomar alguna acción específica tenemos que actuar de manera coordinada con el Estado para eso”, dijo Gaona.

La diputada del PRI, Jessica Martínez dijo que la reubicación o un mejoramiento de los procesos se debe de hacer ya, porque los habitantes de Cadereyta, sobre todo los niños, niñas y jóvenes son los que están siendo más afectados por los contaminantes que suelta la refinería.

“Los niños es como si fueran trabajadores de la refinería, creo que sí se les tiene que proteger a toda la comunidad que vive en Cadereyta y si hubiera una posibilidad de reubicarse o mejorar los procesos que se tienen que realizar.

“Sabemos que Samuel y el presidente tienen una buena relación y eso tiene que ser en beneficio de los habitantes de Nuevo León, porque si es en perjuicio, de nada nos sirve”, dijo la diputada.

