Apoyará Nuevo León a 224 organizaciones de la sociedad civil

Los apoyos a las agrupaciones buscan ampliar la atención social y financiar proyectos comunitarios en todo el estado de Nuevo León.

Un total de 224 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) fueron seleccionadas para recibir apoyo como parte de la Convocatoria Anual 2026 del Programa de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil de Nuevo León.

El secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia Cruz, informó que con la publicación de los resultados inició la etapa de formalización de los apoyos, así como la firma de convenios con las organizaciones seleccionadas.

De acuerdo con el funcionario, durante esta semana personal de la Secretaría de Igualdad e Inclusión comenzará a contactar directamente a las organizaciones beneficiadas para establecer las fechas correspondientes a la firma de los convenios.

Arratia Cruz destacó que las OSC representan un aliado para ampliar la atención a personas y comunidades que requieren apoyo, además de contribuir al desarrollo de proyectos con impacto social en el estado.

“Las Organizaciones de la Sociedad Civil son grandes aliadas para llegar a más personas y comunidades”, señaló el funcionario, quien agregó que la dependencia estatal continuará fortaleciendo la colaboración con estas organizaciones mediante procesos transparentes y cercanos.

La Secretaría prevé que la formalización de los convenios se lleve a cabo durante las próximas dos semanas, con el objetivo de brindar certeza a las organizaciones sobre las siguientes etapas para la ejecución de sus proyectos.

El Programa de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil busca fortalecer la participación de las OSC y contribuir a la planeación y continuidad de proyectos enfocados en atender diversas necesidades de personas y comunidades de Nuevo León.

Las organizaciones seleccionadas deberán mantenerse en comunicación con el personal de la Secretaría y entregar la información que sea requerida para completar el proceso de formalización.

Los resultados de la Convocatoria Anual 2026 pueden consultarse en los canales oficiales del Programa de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil de la Secretaría de Igualdad e Inclusión.

Con información de Marisol Gómez.