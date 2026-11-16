El accidente ocurrió cuando un policía realizaba maniobras de reversa; una mujer de 60 años murió y otra de 73 fue trasladada a un hospital

El Gobierno de Escobedo informó que brindará apoyo para cubrir los gastos funerarios a los familiares de la mujer que perdió la vida tras ser atropellada por una unidad oficial de la Policía municipal en la Avenida Jardines del Canadá.

“Tras el lamentable accidente donde una mujer perdió la vida en un atropello en la Avenida Jardines del Canadá, el Gobierno Municipal de Escobedo informa que se brindará a los familiares todo el apoyo necesario para gastos funerarios y atención psicológica para quien lo requiera”, señaló el municipio.

Accidente ocurrió durante maniobras de reversa

Marco Antonio Zavala, Secretario de Seguridad Ciudadana, informó que el accidente ocurrió alrededor de las 13:15 horas, cuando el oficial identificado como Pedro Gustavo “N”, quien se encontraba en servicio, circulaba por dicha avenida, a la altura de la colonia Las Encinas.

Explicó que, al utilizar un retorno, el elemento realizó maniobras de reversa con la unidad oficial, momento en que impactó a dos mujeres que se encontraban en el lugar.

Una de ellas, identificada como Ana Mireles Rosales, de 60 años, perdió la vida en el sitio, mientras que Ma. de los Ángeles Mireles Rodales, de 73 años, resultó lesionada y fue trasladada al Hospital de Zona para recibir atención médica.

Policía quedó a disposición del Ministerio Público

El funcionario señaló que el policía, quien cuenta con ocho años de trayectoria en la corporación, quedó a disposición del Ministerio Público.

Será la Fiscalía General de Justicia la instancia encargada de realizar las investigaciones correspondientes y determinar las responsabilidades por estos hechos.

Municipio ofrecerá atención psicológica

En tanto, el municipio reiteró que brindará a los familiares el respaldo necesario para afrontar los gastos funerarios y ofrecerá atención psicológica a quienes lo requieran.