Apoyan 'Doctor García' y 'Warrior' 'Ponte Nuevo, Ponte Mundial'

El 'Doctor García" y 'El Warrior' narraron una cascarita de Samuel García con estudiantes en Guadalupe, impulsando el programa 'Ponte Nuevo, Ponte Mundial'

Con la narración de lujo de Luis García “Doctor García” y Carlos Guerrero “El Warrior”, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda participó en una cascarita con alumnas y alumnos de educación básica en la Escuela Primaria “Amanecer de la Patria”, en el Municipio de Guadalupe.

El evento forma parte de “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, un programa que busca rehabilitar y acondicionar espacios deportivos en escuelas para promover la educación integral y preparar a las comunidades para el Mundial 2026.

Avances del programa de infraestructura deportiva

Durante la inauguración de la cancha número 262, Samuel García destacó que su gobierno planea construir 300 canchas antes del Mundial, con lo que Nuevo León se coloca a la vanguardia en educación y deporte.

“De aquí al Mundial vamos a construir 300 canchas… ya van 262, y creo que en 15 días llegaremos a 300”, señaló el gobernador.

Agregó que la iniciativa no solo contempla canchas, sino también nuevas escuelas, líneas de Metro, aeropuerto, camiones, carreteras, parques, hospitales y corredores verdes, transformando la infraestructura del estado de cara al evento mundialista.

Luis García Postigo, exfutbolista profesional que jugó para equipos como Pumas, Atlético de Madrid y América, y Carlos Guerrero acompañaron la actividad como narradores, sumando emoción al encuentro entre el Gobernador y los estudiantes.

El evento contó con la presencia de Melody Falcó, directora general del INDE, Luis Fernando Domínguez, director del ICIFED, y el alcalde de Guadalupe, Héctor García, quienes respaldaron la estrategia de fomentar la cultura deportiva en las escuelas del estado.

Cabe señalar que “Ponte Nuevo, Ponte Mundial” tiene como meta fortalecer la educación integral mediante la práctica deportiva y la rehabilitación de espacios escolares, preparando a los niños y jóvenes para participar activamente en el ambiente mundialista y fomentando hábitos saludables.