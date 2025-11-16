Apoyan a familias afectadas por incendio en Valle de Infonavit

Martha Herrera se encargó de repartir los artículos para aquellas familias que resultaron afectadas por el siniestro registrado el pasado 13 de noviembre

La Secretaría de Igualdad e Inclusión activó el protocolo de atención inmediata en apoyo a las familias afectadas por el incendio registrado en la colonia Valle de Infonavit, en Monterrey.

La titular de la dependencia, Martha Herrera, gestionó la entrega de insumos prioritarios para cada una de las viviendas afectadas, incluidos colchones, colchas, tanques de gas, kits alimenticios y artículos básicos para abrigo y alimentación.

Dicho siniestro afectó al menos cuatro departamentos del inmueble, cuyo fuego generó daños considerables en las viviendas y despojó de sus pertenencias a varias familias que cuentan con personas adultas mayores y menores de edad.

El equipo de la Secretaría de Igualdad e Inclusión continuará con el seguimiento para las familias afectadas.