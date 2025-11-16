Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Apoyan a familias afectadas por incendio en Valle de Infonavit

Por: Diana Leyva

15 Noviembre 2025, 16:09

Compartir

Martha Herrera se encargó de repartir los artículos para aquellas familias que resultaron afectadas por el siniestro registrado el pasado 13 de noviembre

Apoyan a familias afectadas por incendio en Valle de Infonavit

La Secretaría de Igualdad e Inclusión activó el protocolo de atención inmediata en apoyo a las familias afectadas por el incendio registrado en la colonia Valle de Infonavit, en Monterrey.

AYUDA 5 .jpeg

La titular de la dependencia, Martha Herrera, gestionó la entrega de insumos prioritarios para cada una de las viviendas afectadas, incluidos colchones, colchas, tanques de gas, kits alimenticios y artículos básicos para abrigo y alimentación.

AYUDA 2.jpeg

Dicho siniestro afectó al menos cuatro departamentos del inmueble, cuyo fuego generó daños considerables en las viviendas y despojó de sus pertenencias a varias familias que cuentan con personas adultas mayores y menores de edad.

El equipo de la Secretaría de Igualdad e Inclusión continuará con el seguimiento para las familias afectadas.

Comentarios