Apoya tránsito de Monterrey a hombre durante emergencia médica

La intervención de una oficial de la corporación municipal permitió que recibiera atención médica a tiempo en el Hospital Universitario

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Lo que comenzó como un viaje desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, terminó convirtiéndose en una emergencia médica para un hombre de 56 años.

Afortunadamente, la rápida intervención de una oficial de Tránsito de Monterrey permitió que recibiera atención médica a tiempo y que su nieto permaneciera seguro mientras llegaban sus familiares.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:35 de la mañana sobre la avenida Eugenio Garza Sada, frente al Parque Canoas, donde se encuentra el carril de contraflujo.

En ese punto, el hombre, quien viajaba acompañado de su nieto de 11 años, solicitó ayuda a la oficial Claudia Esmeralda Álvarez González, luego de que su estado de salud empeorara y la ambulancia que había solicitado no llegara.

Al percatarse de la situación, la agente de Tránsito, junto con su compañero Martín Alvarado, decidió actuar de inmediato.

Ambos subieron al hombre y al menor a la patrulla 613 y los trasladaron de forma urgente al Hospital Universitario, abriéndose paso entre el tráfico para reducir el tiempo de traslado.

Mientras el adulto era atendido por personal médico, la oficial no dejó solo al niño. Se comunicó con sus familiares para informarles lo ocurrido y le brindó tranquilidad durante la espera. Incluso lo llevó a desayunar y permaneció con él hasta que sus seres queridos llegaron desde Ciudad Victoria para reunirse con ambos.

Con casi 15 años de servicio en la corporación, Claudia Esmeralda Álvarez aseguró que la empatía debe ser parte del trabajo diario de un oficial.

"Hay que ayudar a quien realmente lo necesita, si me pongo en su lugar me gustaría que me ayudaran", expresó.

También explicó que una de sus prioridades fue darle confianza al menor durante esos momentos de incertidumbre.

"Primero tuve que darle seguridad al menor, que se sintiera tranquilo; posteriormente lo llevé a desayunar. Me comuniqué con sus familiares para decirles que el niño estaba bien", relató.

Finalmente, los familiares del hombre y del menor arribaron al Hospital Universitario, donde agradecieron el apoyo brindado por los oficiales y acreditaron el parentesco con la documentación correspondiente.

De acuerdo con las autoridades municipales, este tipo de intervenciones forman parte de la estrategia Escudo, mediante la cual elementos de Tránsito y Policía buscan brindar atención inmediata a la ciudadanía, no solo en materia vial, sino también ante situaciones de emergencia que ponen en riesgo la integridad de las personas.