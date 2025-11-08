Apoya Santa Catarina a mascotas con servicios veterinarios gratis

Algunos de los servicios que brinda esta unidad móvil son consultas médicas veterinarias, aplicación de vacunas contra la rabia y cortes de uñas

El gobierno de Santa Catarina, encabezado por el alcalde, Jesús Nava, continúa brindando apoyo a cientos de animales de compañía, mediante la implementación de la Ruta de la Mascota.

Esta iniciativa tiene como finalidad llevar servicios veterinarios médicos y estéticos a domicilio a diversas colonias en todo el municipio, mismos que son totalmente gratuitos.

“Con la Ruta de la Mascota estamos reforzando nuestro compromiso con el bienestar animal y la salud pública, llevando servicios de calidad a cada rincón de la ciudad”, comentó el edil.

“A través de esta ruta de la unidad móvil que hace la Ruta de la Mascota buscamos garantizar el bienestar de los animales de compañía del municipio y fomentar una cultura de cuidado y responsabilidad entre las familias santacatarinenses”, señalo Nava Rivera.

Algunos de los servicios que brinda esta unidad móvil son consultas médicas veterinarias, aplicación de vacunas contra la rabia y cortes de uñas. La ruta se comparte mediante las redes sociales del municipio.

Con estas acciones, la administración municipal refuerza su compromiso con el bienestar animal y la salud pública