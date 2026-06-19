Apoya personal del IMSS a familia lesionada en Monterrey

A petición de la enfermera Sonia y la doctora Anahí, el chofer de la ambulancia detuvo su marcha para dar los primeros auxilios a un adulto y dos menores

Aunque la vocación de las unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es el traslado programado de pacientes, esta mañana personal médico apoyó a una familia que tuvo un accidente en la Avenida Constitución, en Monterrey.

A petición de la enfermera Sonia y la doctora Anahí, el chofer de la ambulancia detuvo su marcha para dar los primeros auxilios a un adulto y dos menores que se trasladaban en un automóvil compacto de color blanco.

El personal médico se aseguró de que las lesiones de los pasajeros no pusieran en peligro su vida.

“Esto es el IMSS: personal con vocación de servicio, compromiso y calidad humana, siempre dispuesto a ayudar cuando más se necesita”, señaló el instituto en un comunicado.

Tanto la ambulancia 534 como el personal que auxilió a los lesionados pertenecen a la UMAE Hospital de Ginecología y Obstetricia Número 23 del IMSS en Nuevo León.

Coincidentemente, la unidad pasaba por el lugar del accidente y prestaron los primeros auxilios.

Afortunadamente, la familia se reportó estable y solo hubo daños materiales.