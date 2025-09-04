Apoya Mijes presupuesto con vocación municipalista

Se aclaró que en infraestructura no se dará dinero a municipios, sino que obras serán realizadas directamente por el gobierno estatal y la Federación

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, se suma a la petición de sus homólogos de Monterrey, Adrián de la Garza, y de San Nicolás, Daniel Carrillo, para que el proyecto de Presupuesto 2026 que el gobierno estatal presente ante el Congreso Local tenga una vocación municipalista.

Es decir, que apoye a los ayuntamientos a mejorar el tema de la infraestructura, como la repavimentación de avenidas y carreteras alimentadoras.

Aclaró que, para el tema de la infraestructura, no se pretende que el Estado les asigne dinero a los municipios, sino que directamente el gobierno estatal y la Federación hagan las obras que se requieren, como por ejemplo, las que se requieren en las carreteras a Colombia, a Monclova, a Laredo y el Libramiento.

Por eso, a través de la Mesa de Coordinación Metropolitana, propondrá que haya una Mesa de Presupuesto para que los ediles logren un presupuesto que beneficie a la comunidad.

Aclaró que él está dispuesto a colaborar con el gobierno estatal y con el Congreso para que el presupuesto tenga esa visión.

"Aquí la idea es no necesariamente que nos asignen presupuestos, inclusive que el gobierno del Estado ejecute la obra que es necesaria para el Municipio, aquí en Escobedo particularmente tenemos necesidades muy especiales, la carretera a Colombia, que es responsabilidad del Sistema Estatal de Caminos; la Carretera a Monclova, que es responsabilidad de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes; y por supuesto, el Libramiento, y la Carretera a Laredo", explicó.

"Son carreteras que, por su alto flujo, por su composición y que alimentan a toda la zona metropolitana, es imposible para el Municipio tener los presupuestos para darle su mantenimiento", sostuvo.