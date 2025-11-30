Apoya Igualdad e Inclusión a víctimas de explosión en Pesquería

La dependencia, encabezada por Martha Herrera, llevó directamente una dotación de artículos de primera necesidad desde la madrugada de este sábado

Ante la reciente tragedia ocurrida en el municipio de Pesquería, en el que explotó una bodega clandestina de fuegos artificiales, dañando varias casas a la redonda, la Secretaría de Igualdad e Inclusión, desplegó un operativo de apoyo humanitario para las víctimas.

La dependencia, encabezada por Martha Herrera, llevó directamente una dotación de artículos de primera necesidad desde la madrugada de este sábado. Además, se entregaron más de 100 kits alimenticios, e igual número de cobijas y colchonetas.

Personal de la Secretaría realizó un recorrido en la colonia Los Olmos, donde ocurrió el siniestro, para evaluar las condiciones en las que terminaron las viviendas de más de 50 familias, quienes fueron vinculados a los distintos programas de apoyo estatal.

Esto se logró gracias a la coordinación con autoridades municipales y cuerpos de emergencia, quienes mantienen la presencia y labores en la zona.

Con estas acciones, la Secretaría de Igualdad e Inclusión refrenda su compromiso con la ciudadanía en situaciones de emergencia, al brindar artículos de primera necesidad y acompañamiento directo a las familias afectadas para facilitar su recuperación y reducir los riesgos derivados del incidente.

¿Qué pasó en el municipio de Pesquería?

Una fuerte explosión se registró este viernes por la noche en la colonia Los Olmos, en el municipio de Pesquería, límites con Apodaca, donde hubo viviendas que resultaron afectadas.

De inmediato se realizó el reporte a las autoridades, que ya se dirigen al Olmo Siberiano 510, en cruz con Hacienda del Campanario, que sería una bodega de fuegos artificiales, pues vecinos lograron captar varios de ellos explotando cuando comenzaron las llamas.

¿Cuántos heridos hubo tras la explosión?

En el Hospital General de Zona (HGZ) No. 67 se encuentran los lesionados más graves de los 10 que resultaron heridos. Todos los pacientes se mantienen con pronóstico reservado, debido a la severidad de sus heridas, informó una fuente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

¿Hubo personas fallecidas en la explosión de Pesquería?

Hubo tres personas que perdieron la vida a causa de esta explosión.

De acuerdo con los testimonios, se trataría de Ozziel Macías y su hija Ingrid Daina Macías Ruiz, de 15 años, quienes habitaban en la casa donde ocurrió el siniestro.

Ozziel habría perdido la vida de manera inmediata tras la explosión, mientras que Ingrid falleció más tarde en el hospital debido a la gravedad de sus lesiones.

Asimismo, otra de las víctimas mortales fue identificada como Anastacia Rodríguez de León, de 75 años, quien se encontraba visitando a sus nietos en la misma calle donde se registró el incidente.