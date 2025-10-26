Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Apoya Igualdad e Inclusión a familias afectadas por incendios

Por: Esmeralda Valdez

25 Octubre 2025, 19:21

Compartir

La Secretaría entregó apoyos y gestionó documentos a familias de Monterrey y Santa Catarina que sufrieron pérdidas tras los recientes incendios

Apoya Igualdad e Inclusión a familias afectadas por incendios

La Secretaría de Igualdad e Inclusión, encabezada por Martha Herrera, brindó apoyo a familias que resultaron afectadas por recientes incendios en Monterrey y Santa Catarina.

En la colonia Revolución Proletaria, al sur de Monterrey, se atendió a la familia Luna Velázquez, cuya vivienda sufrió pérdida total. 

La dependencia gestionó la reposición de documentos oficiales como actas de nacimiento e INE, y entregó colchonetas y kits alimenticios en coordinación con el comedor comunitario de la zona. 

Además, se canalizó ropa y calzado a través de Cáritas de Monterrey.

Fotos ayuda.jpeg

En Santa Catarina, personal de la Secretaría visitó las colonias Jardines de Santa Catarina y Zimix, entregando colchonetas, paquetes alimenticios, kits de limpieza y agua a las familias afectadas.

La Secretaría mantiene acompañamiento permanente a quienes tuvieron mayores pérdidas y pone a disposición el número 070 para atención personalizada. 

Comentarios