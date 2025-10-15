Info 7 Logo
Apoya Fuerza Civil con espacio seguro para compra-venta de autos

Por: David Cázares

14 Octubre 2025, 10:43

Ante los riesgos de estafa por la compra-venta de autos en sitios como Facebook, Fuerza Civil implementó un programa para minimizar los riesgos

En el Campo Policial 1 de Fuerza Civil, ubicado sobre la Carretera a Laredo, en Escobedo se instaló un espacio seguro de compra-venta de vehículos.
 
 Se citó a un vendedor y es rápidamente recibido por elementos de la corporación.

Para seguridad de las partes involucradas se inspecciona todo, desde físicamente la unidad, hasta los adeudos en el Instituto de Control Vehicular y ver si no tiene historial delictivo.

El módulo está desde el pasado 11 de agosto, y en promedio apoya al día a que 10 transacciones se hagan de manera segura, como lo explica el suboficial Gutiérrez, encargado del operativo.

