Apoya DIF Monterrey a adultos mayores en situación vulnerable

Por órdenes del alcalde Adrián de la Garza, el Municipio les entregó láminas y barrotes para rehacer sus viviendas, otros apoyos y apoyo asistencial

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Luego de que Info7 presentó el caso de don Isaías, su señora María Trinidad y su cuñada María Guadalupe, que viven en dos tejabanes viejos en la colonia Independencia, la ayuda para ellos llegó.

Por órdenes del alcalde Adrián de la Garza y de su esposa y presidenta del DIF regio, Gaby Oyervides, el Municipio de Monterrey les entregó láminas y barrotes para rehacer sus viviendas, otros apoyos y más ayuda asistencial.

La directora de Asistencia Social y de Atención a Adultos Mayores del DIF regio, Adriana Lara, destacó la importancia de los apoyos.

"Es un apoyo integral que el DIF Monterrey brinda en este tipo de situaciones", dijo. "Junto con el colchón que les manda el licenciado Adrián, y el kit de limpieza, láminas, barrotes y tablones, va otro kit de limpieza, apoyos alimentarios, colchón matrimonial y láminas, barrotes y tablones; son una cantidad suficiente para que puedan armar otro cuartito", expresó.

También, a este punto, en la calle Durango número 824, cruz con Juan Pablo, llegó un camión de Servicios Públicos para llevarse la basura acumulada.

Además, acudieron los médicos porque doña Trinidad tiene diabetes y otros padecimientos.

Adicionalmente, para cada vivienda, les entregaron colchones, apoyo alimentario, un kit de parrilla y tanque de gas, además de paquetes de limpieza y cobertores.

"Se les trajo su tanque y una parrillita de gas a cada familia; sin embargo, vamos a estar al pendiente. La instrucción de la señora Gaby y del licenciado Adrián de la Garza es que se les esté brindando apoyo alimentario por algunos meses más", aclaró.

Los beneficiarios no se lo creían.

"Estoy muy agradecida con todos ustedes que nos hayan hecho este gran favor, no tengo más que decir, les agradezco mucho a todos y muy agradecida con el señor alcalde", comentó doña Trinidad, a punto de las lágrimas. "Muchas gracias, y gracias a los médicos, es lo que me interesara, que revisaran a mi señora", expuso don Isaías.

La ayuda les cambia su forma de vivir.

Le damos las gracias al señor alcalde y a su esposa. Y esperemos que pronto podamos empezar con la reconstrucción", sostuvo doña María Guadalupe.

Así, con estos apoyos, la vida de estos tres adultos mayores será mucho mejor.