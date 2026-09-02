Apoya Congreso Monterrey VI; piden que se pague concesión

Legisladores de Nuevo León pidieron estudiar a fondo Monterrey VI, pero coincidieron en cubrir el pago a Conagua para evitar perder la concesión

Aunque coincidieron en que revivir el proyecto hídrico Monterrey VI requiere un estudio profundo, diputados locales se manifestaron a favor de que el Gobierno del Estado pague a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la cuota de $173 millones de pesos para mantener la concesión.

Javier Caballero, diputado del PRI, señaló que, a diferencia de la presa Libertad, la concesión para aprovechar el Río Pánuco pudiera ser una solución a largo plazo para que Nuevo León tenga agua.

“Vemos cómo a través de Agua y Drenaje vuelven a subirlo (el proyecto) a la agenda, pero primero hay que ir paso a paso”, expuso.

“Hay que buscar que tenga esta continuidad, que se garantice la concesión que se tiene del Pánuco y para esto realizar un pago a la Conagua que no se ha realizado. Este proyecto en su momento le garantizaba la solución, por lo menos 50 años al estado de Nuevo León, y creemos que siempre será bueno retomarlo”.

El Horizonte publicó este lunes que la Conagua aclaró que no ha recibido ninguna solicitud, proyecto actualizado o estudio por parte de Agua y Drenaje de Monterrey para analizar nuevamente el proyecto Monterrey VI.

El pronunciamiento se emitió después de que se informara que el pasado 13 de agosto la paraestatal presentara ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), requisito para la construcción del acueducto.

Conagua señaló que para mantener la concesión se deben pagar $173 millones de pesos para evitar la caducidad.

Tomás Montoya, coordinador de la bancada de Morena, señaló que para realizar este proyecto es necesario que haya estudios técnicos y se paguen los derechos.

“Si esta es una solución de fondo, debe estar acompañada de los estudios técnicos y, desde luego, el pago de los derechos, como es el caso que exige Conagua”, expresó.

“(Monterrey VI) Tiene que ser parte de un tema integral, cómo se va a dar el abasto de agua en Monterrey, en el área metropolitana y dentro de ello implica el pago de los derechos que se tienen que hacer a Conagua para nosotros poder aspirar a tener un proyecto que sea sustentable y que le pueda proporcionar (agua) a la ciudad”.

Por separado, Guadalupe Rodríguez, líder de la fracción del PT, sugirió que haya un estudio amplio porque en un principio este proyecto no funcionó.

“Creo que este tipo de proyectos de gran envergadura, donde no solamente implica una visión a largo plazo del agua, debe tener un punto de partida sólido”, enfatizó Rodríguez.

“Si en el pasado no funcionó este proyecto, amerita que se revise, que se vea por expertos la factibilidad y, si es así el costo que sea por tener agua debe pagarse”.

El proyecto Monterrey VI contempla iniciar en Pánuco, Veracruz; cruzar los municipios de Ébano y Tamuín, en San Luis Potosí, y continuar por Mante, González, Xicoténcatl, Llera, Casas, Victoria, Güemez, Padilla, Hidalgo y Villagrán, en Tamaulipas, para finalmente concluir en la presa Cerro Prieto, en Linares, Nuevo León.