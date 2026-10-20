Apodaca suma 87 órdenes de aprehensión cumplimentadas en 2026

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad municipal, los arrestos se realizaron en diferentes hechos y colonias de Apodaca

Elementos de la policía de Apodaca detuvieron a cinco hombres que contaban con órdenes de aprehensión vigentes por diversos delitos, con lo que suman 87 mandatos judiciales cumplimentados en lo que va del año.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad municipal, los arrestos se realizaron en diferentes hechos y colonias de Apodaca.

Detienen a hombre buscado por narcomenudeo en Cosmópolis

Entre los detenidos se encuentra Irving Misael Eleodoro, también identificado como Juan Carlos “N”, de 20 años, quien era buscado por delitos contra la salud, narcomenudeo de mariguana y resistencia de particulares.

Fue detenido mientras se peleaba a golpes con otros dos hombres por una deuda económica, en la colonia Cosmópolis.

También fueron arrestados Jorge Rodolfo “N”, de 41 años, por equiparable a violencia familiar; Pedro Israel “N”, de 41, y Modesto “N”, de 36, ambos por resistencia de particulares.

Arrestan en Pueblo Nuevo a señalado por obligaciones alimentarias

El quinto detenido, Julio César “N”, de 41 años, contaba con una orden de aprehensión por incumplimiento de obligaciones alimentarias y fue detenido tras presuntamente agredir física y verbalmente a su esposa, en la colonia Pueblo Nuevo.

Los cinco hombres fueron internados en un Centro de Reinserción Social.