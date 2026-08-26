Apodaca suma 70 órdenes de aprehensión cumplimentadas en 2026

Al verificar sus datos, las autoridades confirmaron que era requerido por un juez mediante una orden de aprehensión por narcomenudeo

Dos hombres que contaban con órdenes de aprehensión fueron detenidos en distintos puntos de Apodaca, con lo que la Guardia de Proximidad municipal alcanzó 70 mandatos judiciales ejecutados durante este año.

Uno de los casos corresponde a Eduardo “N”, de 35 años, quien fue ubicado en el cruce de Río Balsas y Río San Juan, en el tercer sector de la colonia Pueblo Nuevo, luego de ser detectado por una falta administrativa.

Al momento de la intervención, el hombre presuntamente agredió a una policía para evitar su arresto, por lo que fue detenido inicialmente por resistencia de particulares. Al revisar sus antecedentes, los agentes descubrieron que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo.

Eduardo “N” fue trasladado e internado en el Centro de Reinserción Social número 1 del Estado.

Detienen a otro hombre requerido por narcomenudeo

En un segundo operativo, realizado en el cruce de la avenida Las Américas y Arroyo Norte, en la colonia La Hacienda, los policías detuvieron a Erick Jahir, de 29 años.

El hombre también fue intervenido inicialmente por una falta administrativa y posteriormente quedó detenido por presuntamente oponerse al arresto.

Al verificar sus datos, las autoridades confirmaron que era requerido por un juez mediante una orden de aprehensión por narcomenudeo.

Operativos se realizan en coordinación con autoridades

Las autoridades municipales señalaron que el cumplimiento de estos mandatos judiciales se realiza en coordinación con la Unidad de Medidas Cautelares y la Agencia Estatal de Investigaciones de la Policía Ministerial.