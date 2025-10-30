Apodaca refuerza operativo en panteones por Día de Muertos

Personal de Servicios Públicos realiza diversas tareas en estos camposantos, tales como deshierbe, limpieza y mantenimiento general, incluyendo fumigación

Con el Día de Muertos cada vez más cerca, el municipio de Apodaca reforzó el operativo de mantenimiento para los panteones municipales, con el objetivo de prevenir accidentes durante esta celebración.

Personal de Servicios Públicos realiza diversas tareas en estos camposantos, tales como deshierbe, limpieza y mantenimiento general, incluyendo fumigación, esto para prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya.

Además, de esto, Protección Civil municipal emitió una serie de recomendaciones para quienes acudan a visitar a sus seres queridos durante el fin de semana.

• No caminar sobre las tumbas.

• No introducir bebidas alcohólicas o sustancias prohibidas.

• Establecer un punto de reunión familiar en caso de extravío.

• Limpiar las lápidas con precaución y evitar apoyarse en ellas.

• Usar flores artificiales o mantener limpios los floreros para evitar criaderos de mosquitos.

• Utilizar repelente, ropa y calzado cómodo.

• Llevar suficiente agua para mantenerse hidratado.

• No encender veladoras dentro de los panteones.

Cabe resaltar que en algunos de los principales panteones del municipio se montarán operativos viales, los cuales incluyen cierres temporales de algunas avenidas.