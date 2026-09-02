Apodaca ofrece asesoría a trabajadores tras cierre de GrafTech

La empresa cerrará de manera gradual su planta de fabricación de electrodos de grafito, con la previsión de concluir operaciones en 2027

Ante el anuncio del cierre definitivo de la planta de GrafTech International, el alcalde de Apodaca, César Garza Arredondo, puso a disposición de los trabajadores la asesoría jurídica del municipio y sus bolsas de empleo.

La empresa anunció este lunes que cerrará de manera gradual su planta de fabricación de electrodos de grafito en Apodaca, con la previsión de concluir operaciones a principios del segundo trimestre de 2027.

A través de un mensaje dirigido a los habitantes del municipio, Garza Arredondo señaló que el cierre forma parte de la transformación que ha experimentado Apodaca en las últimas décadas y de la evolución de su actividad industrial hacia sectores de mayor tecnología.

“Con el paso de los años, la ciudad ha ido cambiando mucho y el anuncio de hoy ya se veía venir. Porque GrafTech fue uno de los principales catalizadores de desarrollo industrial en Apodaca, pero también una de las principales industrias contaminantes”, expresó el edil.

El alcalde destacó que la economía del municipio ha transitado hacia industrias manufactureras avanzadas y servicios con mayor componente tecnológico y menor huella de carbono.

Garza Arredondo recordó que fue una de las primeras grandes empresas en instalarse en Apodaca durante la década de los 50, cuando el municipio tenía alrededor de 10 mil habitantes.

“GrafTec, con todos sus matices, siempre será parte de la historia de nuestra ciudad”, afirmó.

Ante el proceso de cierre, el alcalde hizo un llamado a la empresa para que los trabajadores reciban las prestaciones e indemnizaciones que establece la legislación laboral.

“Aprovecho para dirigirme a todos los empleados de GrafTech y a sus familias. Ustedes deberán ser correctamente indemnizados según la Ley Federal del Trabajo. Pongo a disposición de ustedes la asesoría jurídica del municipio y también nuestras bolsas de empleo”, señaló.

Garza Arredondo aseguró que el cierre de la planta no representa una falta de oportunidades laborales para quienes serán afectados, al destacar la capacidad de Apodaca para generar empleos.

“Aunque no tengan duda, si hay un lugar en donde hay oportunidades, es en Apodaca, el principal generador de empleo de Nuevo León”, sostuvo.

Cierra para reducir costos

Por su parte, GrafTech International informó que la decisión fue tomada después de una evaluación de su red global de manufactura y busca mejorar su estructura de costos, capacidad y confiabilidad operativa.

“El anuncio representa una medida disciplinada y decisiva para respaldar el éxito a largo plazo de GrafTech”, declaró Timothy Flanagan, presidente y director ejecutivo de la compañía.

El directivo explicó que el cierre de la planta de Monterrey permitirá una mejor alineación de la capacidad de producción y una reducción sostenible de costos, al tiempo que se mantienen las capacidades necesarias para atender a sus clientes.

La empresa también informó que la producción de pines será trasladada a sus instalaciones ubicadas en Pamplona.

GrafTech expresó su agradecimiento a los trabajadores de Monterrey por los años de servicio y dedicación a la compañía y a sus clientes.

El cierre será gradual y está previsto que las operaciones concluyan durante el segundo trimestre de 2027.