Apodaca aclara detención de catedrático colombiano Leonardo

Ariel Escobar fue ingresado a las celdas municipales tras ser remitido por alterar el orden en el Aeropuerto Internacional de Monterrey

La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Apodaca informó que la detención del catedrático colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios, realizada tras su aseguramiento por elementos de la Guardia Nacional, se llevó a cabo conforme a los protocolos establecidos y bajo las facultades legales correspondientes.

Aclaran atribuciones sobre el Registro Nacional de Detenciones

La autoridad municipal precisó que no tuvo atribuciones para registrar la detención en el Registro Nacional de Detenciones, ya que no fungió como Primer Respondiente, al haber recibido al detenido por parte de la Guardia Nacional.

Ingreso a celdas tras incidente en el aeropuerto

De acuerdo con el informe oficial, Leonardo Ariel fue ingresado a las celdas municipales el 31 de diciembre a las 20:00 horas, tras ser remitido por alterar el orden en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, aplicándosele un arresto administrativo de 36 horas.

Evaluación médica y condiciones durante la detención

La corporación señaló que al momento de su ingreso se le practicó el dictamen médico correspondiente, sin detectarse lesiones, salvo enrojecimiento leve en ambas muñecas.

Asimismo, aseguró que durante su estadía se le respetaron sus derechos y se le proporcionaron alimentos y líquidos.

Liberación y seguimiento de los hechos

La SSPYV indicó que el catedrático fue liberado el 2 de enero de 2026 a las 7:26 horas, saliendo por su propio pie y sin presentar signos visibles de confusión o desorientación.

Añadió que, conforme a indagatorias de la Fiscalía, ese mismo día regresó al aeropuerto, previo a que se denunciara su desaparición.

Disposición para colaborar con la Fiscalía

Finalmente, la autoridad municipal reiteró su disposición de colaborar con la Fiscalía General de Justicia del Estado y con cualquier otra instancia que lo requiera para el esclarecimiento de los hechos.