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Aplicarán cierre vial en Miguel Alemán por montaje de estación

Por: Esmeralda Valdez

21 Marzo 2026, 14:18

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Autoridades realizarán bloqueo nocturno rumbo a Monterrey y habilitarán contraflujo para reducir afectaciones al tránsito

Aplicarán cierre vial en Miguel Alemán por montaje de estación

El Gobierno del Estado anunció la implementación de un cierre vial temporal en la Avenida Miguel Alemán, debido a trabajos de montaje de módulos de cubierta en la estación Paseo La Fe.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, la restricción vehicular se aplicará en los carriles con dirección de Apodaca hacia Monterrey, a partir de la altura de la Avenida Rómulo Garza.

Para reducir las afectaciones a la circulación, las autoridades informaron que se habilitará un contraflujo sobre los carriles en sentido Monterrey–Apodaca, permitiendo así mantener la movilidad en la zona durante las maniobras.

El cierre se llevará a cabo en horario nocturno el domingo 22 de marzo de 2026, iniciando a las 21:00 horas y concluyendo a las 06:00 horas del lunes 23 de marzo, con el objetivo de minimizar el impacto en el tránsito diario.

Las autoridades estatales exhortaron a los automovilistas a anticipar sus traslados, optar por rutas alternas y atender las indicaciones del personal de movilidad que estará desplegado en el área.

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