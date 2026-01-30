Aplicarán cierre en gaza de Constitución hacia Pino Suárez

Trabajos técnicos y estudios de suelo modificarán flujo vehicular por días en conexión al norte de Monterrey; recomiendan usar rutas alternas

El Gobierno de Monterrey informó un cierre a la circulación en la gaza de Constitución con dirección hacia avenida Pino Suárez al norte, como parte de trabajos técnicos para evaluar la estructura del puente y realizar estudios de mecánica de suelo en la zona.

La restricción aplicará únicamente en el sentido sur–norte y será por periodos definidos entre el 29 y el 31 de enero, en un horario que abarca de las 12:00 del día a la 1:00 de la madrugada, de acuerdo con el aviso difundido por la Secretaría de Obras Públicas municipal.

El cierre coincide con el mega puente escolar, lo que permitiría disminuir el impacto en la movilidad, al registrarse un menor flujo vehicular en la zona.

Qué tramo tendrá cierre de circulación

El cierre corresponde a la gaza que conecta Constitución hacia avenida Pino Suárez en dirección al norte. En el esquema difundido por la autoridad se muestra la zona donde se colocarán barreras y puntos de sondeo técnico sobre la vialidad.

Los sondeos permiten obtener datos del subsuelo y revisar condiciones de soporte, con el fin de integrar diagnósticos técnicos para planeación de mantenimiento o intervención futura.

La medida impactará a conductores que utilizan esa conexión para incorporarse hacia el primer cuadro y corredores viales del centro de Monterrey.

Qué deben considerar los automovilistas

Autoridades municipales recomiendan a conductores prever rutas alternas y considerar tiempos adicionales de traslado durante los horarios de cierre. La afectación es parcial y se limita al sentido indicado.

Elementos de apoyo vial y señalización preventiva serán colocados para orientar la circulación en los alrededores mientras se desarrollan los trabajos técnicos.