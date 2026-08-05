Aplicará PAN encuesta para definir candidatos en Nuevo León

La dirigencia panista no dio a conocer el listado completo de aspirantes registrados, además de las coordinaciones estatales y municipales

El PAN de Nuevo León definirá durante las primeras dos semanas de septiembre a quienes serán sus coordinadores rumbo a la elección de 2027 mediante una encuesta, proceso que servirá para perfilar a los futuros candidatos a la gubernatura y a las 51 alcaldías de Nuevo León.

Como parte del proceso interno, el Comité Ejecutivo Nacional del partido informó que, tras concluir el periodo de registros la semana pasada, más de 140 personas se inscribieron para buscar las coordinaciones estatales y municipales de la denominada Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad.

Santiago Taboada, Secretario de Acción Política del CEN panista, explicó ayer que, antes de realizar la encuesta, los aspirantes deberán cumplir con el requisito de recabar respaldos en el 75% de las secciones electorales correspondientes a la demarcación por la que buscan competir.

Taboada destacó que en el proceso participan tanto militantes como ciudadanos sin afiliación al partido e incluso perfiles provenientes de otras fuerzas políticas.

Santiago Taboada detalla etapas sobre proceso interno de candidaturas en Nuevo León

Durante su visita a Monterrey, el dirigente sostuvo reuniones con quienes buscan la coordinación en Monterrey, Guadalupe, San Nicolás, Santa Catarina y San Pedro para explicarles las siguientes etapas del proceso interno.

Taboada evitó anticipar si Adrián de la Garza será el eventual candidato a la gubernatura.

“Nos da mucho gusto tener a muchos interesados registrados; por supuesto que Adrián es uno de ellos”, comentó.

Respecto a una eventual alianza entre el PAN y el PRI para la elección de 2027 en Nuevo León, indicó que la segunda semana de diciembre será la fecha límite para tomar una decisión.

La dirigencia panista no dio a conocer el listado completo de aspirantes registrados, además de las coordinaciones estatales y municipales, el partido mantiene abierto el registro para otros cargos de elección popular, entre ellos diputaciones locales y federales.