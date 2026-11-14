Aplicará Monterrey operativo vial por desfile de la Revolución

Las restricciones comenzarán desde las primeras horas del día en las vialidades aledañas a la Macroplaza, porque el evento está programado para las 10:00 horas

Con motivo del desfile de la Revolución Mexicana, Tránsito de Monterrey implementará un operativo vial este lunes 16 de noviembre, que contempla cierres y restricciones a la circulación en calles del primer cuadro de la ciudad.

Las restricciones comenzarán desde las primeras horas del día en las vialidades aledañas a la Macroplaza, debido a que el evento está programado para iniciar a las 10:00 horas.

Para este operativo, el perímetro será entre las calles Zaragoza y Diego de Montemayor, así como Washington, la avenida Constitución y Pino Suárez, quienes estarán a cargo de agilizar la circulación y orientar a los automovilistas.

El recorrido del desfile iniciará en el cruce de Zuazua y Padre Raymundo Jardón, continuará por la Explanada de los Héroes, frente al Palacio de Gobierno, y posteriormente avanzará por Zaragoza hacia el sur hasta Padre Mier, para dirigirse al poniente.

Los contingentes tomarán después la calle Cuauhtémoc hacia el norte hasta llegar a Washington, donde concluirá el recorrido, en las inmediaciones de la Alameda Mariano Escobedo.

Como parte de las restricciones, permanecerán cerrados los accesos por Zuazua, Juárez, el Multimodal y Cuauhtémoc hacia el norte, desde la avenida Constitución.

Se exhorta a los conductores a evitar circular por la zona, utilizar vías alternas y, en la medida de lo posible, optar por el transporte público para reducir la carga vehicular.