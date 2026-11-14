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Aplicará Monterrey operativo vial por desfile de la Revolución

Por: Danea Lázaro

13 Noviembre 2026, 18:52

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Las restricciones comenzarán desde las primeras horas del día en las vialidades aledañas a la Macroplaza, porque el evento está programado para las 10:00 horas

Aplicará Monterrey operativo vial por desfile de la Revolución

Con motivo del desfile de la Revolución Mexicana, Tránsito de Monterrey implementará un operativo vial este lunes 16 de noviembre, que contempla cierres y restricciones a la circulación en calles del primer cuadro de la ciudad.

Las restricciones comenzarán desde las primeras horas del día en las vialidades aledañas a la Macroplaza, debido a que el evento está programado para iniciar a las 10:00 horas.

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Para este operativo, el perímetro será entre las calles Zaragoza y Diego de Montemayor, así como Washington, la avenida Constitución y Pino Suárez, quienes estarán a cargo de agilizar la circulación y orientar a los automovilistas.

El recorrido del desfile iniciará en el cruce de Zuazua y Padre Raymundo Jardón, continuará por la Explanada de los Héroes, frente al Palacio de Gobierno, y posteriormente avanzará por Zaragoza hacia el sur hasta Padre Mier, para dirigirse al poniente.

Los contingentes tomarán después la calle Cuauhtémoc hacia el norte hasta llegar a Washington, donde concluirá el recorrido, en las inmediaciones de la Alameda Mariano Escobedo.

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Como parte de las restricciones, permanecerán cerrados los accesos por Zuazua, Juárez, el Multimodal y Cuauhtémoc hacia el norte, desde la avenida Constitución.

Se exhorta a los conductores a evitar circular por la zona, utilizar vías alternas y, en la medida de lo posible, optar por el transporte público para reducir la carga vehicular.

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