Aplicar pausas conscientes: Claves para ser feliz

Situaciones laborales o personales llevan a las personas a sufrir un constante estado de estrés, lo que provoca que el cuerpo se mantenga en estado de alerta

Las pausas conscientes es un momento en el que, de forma intencional, se concentra en el presente por medio de la respiración para generar un estado de calma para continuar con las propias actividades, así lo definió el doctor Javier Gutiérrez Olvera, especialista en mindfulness.

A pesar de que las personas afirman de que no se cuenta con tiempo para realizar estos ejercicios, el especialista asegura que las personas no detienen sus actividades para mantenerse en calma, aunque sea un momento.

"Creemos que no hay tiempo para ello, pero realmente lo puede haber, pero no nos lo damos porque muchas veces vamos nosotros pensando no en lo que estamos haciendo, sino en lo que sigue por hacerse." explicó Gutiérrez.

El practicar las pausas conscientes pueden tener beneficios inmediatos. El especialista afirmó que después de dos días, la persona que lo aplique podrá observar como se mantiene en un estado de serenidad y mayor atención durante sus actividades diarias.

"Incluso vamos a notar que nos distraemos menos, que nos vamos a mantener más atentos a los procesos que vamos desarrollando y también, vamos a darnos cuenta de la capacidad que tendremos para gestionar situaciones reales de una manera más eficiente" detalló Gutiérrez Olvera.

Destacó que esta herramienta para meditar puede realizar cambios importantes, debido a que por medio de la respiración, el cerebro liberará sustancias químicas que generan daño en nuestro organismo, tales como el cortisol.

Según Gutiérrez Olvera, el cortisol se relaciona con distintas enfermedades debido a que la sustancia se secreta solo en situaciones de peligro, pero el estrés las genera de manera constante.

"En esta vida tan ajetreada con tantos estímulos, vamos cayendo cada vez más en este patrón de estrés y obviamente esto nos va afectando [...] Si no hacemos algo, nosotros intencionalmente para parar y aunque sean momentos cortos, no vamos a tener beneficios".

¿Cómo practicar las "pausas conscientes"?

De acuerdo con el especialista, esta pausa puede ser cronometrada para implementarlo en nuestras actividades diarias. Recomendó que se realice en un tiempo de entre tres y cinco minutos, en un espacio donde podamos desconectar nuestra atención de los aparatos electrónicos, tales como celulares y computadoras.

Cerrar los ojos un momento para llevar la atención a la respiración y aislarnos del espacio exterior.

Es ideal que sea en un espacio aislado, pero si es complicado el alejarte del área de trabajo, podemos tomar estas pausas cuando vayamos al baño o tomemos un momento para beber agua. Lo importante es situarnos en el "aquí y en el ahora".

"Una vez que regresamos a actividad a nuestra actividad lo haremos de una manera más calmada y más concentrada".

Concluyó que este tipo de pausas pueden realizarse las veces que se consideren necesarias, pero de forma constante. O se pueden distribuir al despertar, durante la hora de comida y al dormir.