El Gobierno de Guadalupe y la Secretaría de Salud estatal activaron módulos peatonales y drive-thru con meta de aplicar casi 10 mil dosis.

Con la meta de aplicar cerca de 10 mil dosis durante el fin de semana, el Gobierno de Guadalupe y la Secretaría de Salud estatal pusieron en marcha una jornada masiva de vacunación contra enfermedades respiratorias en el Estadio de Rayados, donde operan módulos peatonales y en modalidad Drive Thru para proteger a la población ante la temporada invernal.

El alcalde Héctor García invitó a las familias guadalupenses a acudir durante este sábado y domingo, en un horario de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, para aprovechar la cobertura gratuita y reforzar su protección inmunológica.

Además de los biológicos contra la influenza y el COVID-19, en el punto de atención también se suministran vacunas contra el sarampión, tétanos y rotavirus, así como dosis hexavalentes destinadas a completar el esquema básico de menores de 8 años.

Buena respuesta ciudadana y llamado preventivo ante bajas temperaturas

La secretaria de Salud de Guadalupe, Silvia Múzquiz, detalló que la campaña brinda cobertura prioritaria a mujeres embarazadas y adultos mayores, y destacó la alta afluencia registrada desde las primeras horas de operación.

“Desde las 8 de la mañana ya teníamos fila. Han estado asistiendo adultos mayores, jóvenes y niños; hemos visto personas de todas las edades. Hay muy buena respuesta y todo ha sido muy ágil. Esperamos que así continúe y que más ciudadanos acudan a cuidar su salud, prevenir enfermedades y aplicarse estas vacunas, que son seguras y gratuitas”. Señaló.

Finalmente, la Secretaría de Salud de Guadalupe exhortó a la ciudadanía a mantener medidas preventivas frente a los cambios bruscos de temperatura y a extremar cuidados tanto en niños pequeños como en adultos mayores.