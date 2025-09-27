Aplican plan DN-III tras derrumbes por lluvias en Monterrey

Elementos de la Policía Municipal de Monterrey se encuentran custodiando la colonia Catujanes Privada Residencial debido a que persiste el riesgo.

Elementos del Ejército Mexicano implementaron el Plan DN-III tras las afectaciones por las lluvias registradas en el sur de Monterrey.

Los elementos castrenses arribaron al cruce de las calles Privada Catujanes y Privada Ciprés en la colonia Catujanes Privada Residencial.

En el lugar, elementos de Protección Civil de Nuevo León confirmaron tres viviendas afectadas por la corriente de agua provocando que una pared que divide a las propiedades se cayera, mientras que una segunda vivienda resultó inundada en toda la planta baja, en el lugar resultó un recién nacido lesionado el cual fue trasladado a un hospital para su atención médica.

Otros seis domicilios presentaron afectaciones estructurales cercanas a este punto donde se registró el derrumbe.

Tras las lluvias, esta mañana se pueden ver destrozos en las viviendas, ramas y lo que la corriente trajo consigo, así como el concreto producto de la caída de la barda.

