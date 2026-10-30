Aplican más de 300 vacunas contra influenza en jornada médica

Durante la reunión, compartió los resultados de los programas sociales y apoyos que ha gestionado para esta comunidad a lo largo de los últimos cuatro años

En un esfuerzo por acercar los servicios de salud preventiva a las familias regiomontanas, la diputada local Lorena de la Garza encabezó una jornada médica donde se aplicaron más de 300 vacunas para prevenir la influenza.

Promueven servicios médicos gratuitos de Salud Regia

Durante la jornada, celebrada en el marco de sus recorridos de atención ciudadana, la legisladora aprovechó para difundir los beneficios de Salud Regia, un programa integral impulsado por el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y la presidenta del DIF municipal, Gaby Oyervides, el cual ofrece consultas médicas, atención dental y diversos servicios de forma totalmente gratuita.

De la Garza detalló que los ciudadanos interesados en recibir estos beneficios médicos sin costo pueden acudir a cualquiera de las cuatro unidades de Salud Regia ubicadas en las siguientes zonas:

Clínica de la CROC

Ciudad de la Inclusión

Colonia Independencia

Fomerrey 45

Cercanía y rendición de cuentas en Puerta de Hierro

Como parte de sus actividades de proximidad, la diputada sostuvo un encuentro con vecinos del sector Puerta de Hierro para escuchar de primera mano sus principales inquietudes. Durante la reunión, compartió los resultados de los programas sociales y apoyos que ha gestionado para esta comunidad a lo largo de los últimos cuatro años.

Por su parte, los residentes del sector reconocieron la presencia constante de la legisladora en la zona y le externaron su respaldo para dar continuidad al trabajo legislativo y de gestión en beneficio de Monterrey.