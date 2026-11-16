Los módulos llegaron a Sierra Alta, Vistancia y Cumbres Tercer Sector; la jornada busca proteger a niñas, niños y adultos mayores durante el invierno este año

Más de 1,100 dosis contra la influenza fueron aplicadas durante el fin de semana largo en distintos puntos de la capital regiomontana, como resultado de las jornadas comunitarias de salud impulsadas por la diputada local Lorena de la Garza.

La coordinadora del Grupo Legislativo “Recuperemos Nuevo León” desplegó módulos de atención itinerantes en sectores estratégicos de la ciudad, incluyendo colonias como Sierra Alta, Vistancia y Cumbres Tercer Sector.

El objetivo de esta iniciativa fue aprovechar los días de asueto para facilitar que las familias acudieran a inmunizarse sin afectar sus rutinas laborales o escolares, protegiéndose así de cara al incremento de enfermedades respiratorias.

De acuerdo con el equipo de trabajo de la legisladora, este programa preventivo se ha mantenido de manera ininterrumpida durante los últimos tres años.

La estrategia busca acercar los servicios básicos de salud directamente a los espacios vecinales, eliminando barreras de traslado para los habitantes de Monterrey.

Las autoridades sanitarias y los organizadores recordaron que la inmunización oportuna contra la influenza representa la principal herramienta para evitar cuadros graves y complicaciones médicas durante la temporada invernal, haciendo un énfasis especial en la protección de los sectores más vulnerables, como niñas, niños pequeños y adultos mayores.