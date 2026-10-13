Aplican el Operativo Mochila Segura en escuelas de San Pedro

La Secretaría de Seguridad municipal desplegó binomios K9 en el Centro Escolar Gante como parte del Programa Escuela Segura.

La Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro puso en marcha el Operativo Mochila Segura en las instalaciones del Centro Escolar Gante, A.C. con el objetivo de anticipar situaciones de riesgo y consolidar entornos escolares completamente confiables. Esta acción preventiva forma parte de la estrategia integral denominada Programa Escuela Segura, diseñada para salvaguardar la integridad de alumnos, docentes y personal administrativo en el municipio.

La intervención estuvo encabezada directamente por el secretario de Seguridad Pública municipal, José Luis David Kuri, y se ejecutó de forma simultánea en distintos niveles educativos de la institución. En un esfuerzo coordinado, el despliegue contó con la participación de directivos del plantel, comités de padres de familia, elementos de la corporación policial y los binomios caninos especializados del escuadrón K9, encargados de realizar las inspecciones preventivas.

Kuri enfatizó que este tipo de operativos buscan estrechar la colaboración entre la comunidad escolar y los cuerpos de seguridad, bajo la premisa de que la prevención del delito y el fomento a la cultura de la legalidad es una corresponsabilidad que exige el compromiso de la sociedad y el gobierno. Las autoridades detallaron que estas revisiones respetan los derechos de los menores y buscan generar espacios donde prevalezcan la tranquilidad, el respeto mutuo y una sana convivencia.

En el despliegue operativo también estuvieron presentes funcionarios clave de la corporación, entre ellos Maleny Contreras, Directora de Prevención Social de la Violencia; el Comandante José Manuel Jiménez Ornelas, Director de Policía; y José Ortiz, Director del C4 municipal. Su presencia refuerza el esquema de coordinación tecnológica y operativa con el que se monitorean los perímetros escolares de la zona.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro informó que este dispositivo no es un hecho aislado, sino que se mantendrá de manera permanente y aleatoria en diversas escuelas, tanto públicas como privadas, de todo el municipio.