Aplican a notarías de NL reforma 'incumplible'

Figuras como ''alerta catástrale obligatoria'' que tiene costo de $3,500 pesos para todo dueño de una propiedad, registro de datos biométricos cuyos dispositivos para aplicarlo no existen, permisividad para hacer transacciones con sólo presentar una copia certificada del tarjetón del predial, es lo que contienen las nuevas disposiciones legales en material inmobiliaria y notarial.

Estas entraron en vigor ayer y encontraron el contundente rechazo de los notarios del estado.

El presidente del Colegio de Notarios de Nuevo León, Norberto de la Rosa, afirmó que las nuevas disposiciones que se les exigen cubrir a ellos y a sus clientes para realizar una transacción inmobiliaria, son prácticamente ''incumplibles y hasta absurdas''.

Esto, dijo, porque no existen ni bases de datos, ni dispositivos tecnológicos para ejecutarlas, además de que encarecerán los servicios.

Tal situación, dijo, está en vías de generar una ''crisis inmobiliaria'' porque podría paralizar todo el sector.

Están pidiendo procedimientos que ahorita no existen en el sistema jurídico inmobiliario en Nuevo León ni tampoco existe la tecnología para su implementación, no hay los sistemas que ellos están señalando, esto puede traer una grave crisis inmobiliaria en el estado.

''No se puede aplicar porque no existe ni los registros, ni los sistemas, ni la captura de todo lo que ellos están pidiendo ellos como notarios que usemos'', Norberto de la Rosa.

Entre las disposiciones está que todo aquel que vaya a ser parte de una transacción registre sus datos biométricos para que se corrobore en bases de como la del INE, que no es otra persona.

El problema, dijo De la Rosa, es que los extranjeros y los menores de edad y muchas otras personas no están en dicha base.

''La base de datos del INE no está completa, no están los extranjeros, los menores de edad, hay personas que no se quieren inscribir, nosotros tenemos que tener primero un acceso ilimitado a toda base de datos existente para poder apoyar lo que nos piden'', Norberto de la Rosa.

Dijo, además, que si se permite realizar transacciones con sólo tener una copia certificada del predial, la inseguridad se acrecentará.

Hay cosas muy graves como acreditar la propiedad con una copia certificada del impuesto predial, es una estupidez, si lo que se quiere es seguridad, lo que tiene que traer la gente es el título original, no una copia certificada

Esa alerta catastral debe ser universal y cualquier persona que está pagando impuesto predial debe tener información si hay movimiento de su propiedad que no sepa o ignore porque en el registro público cualquiera puede tener un dato y usarlo.

''Con relación a la alerta catastral y registral, nosotros no la podemos exigir porque tiene un costo'', Norberto de la Rosa.

En diciembre del año pasado, el Congreso de Nuevo León aprobó por mayoría reformas a las leyes del Notariado, específicamente los artículos 84, 87, 104, 104 BIS, 105, 106, 107, 133, 138, 138 BIS, 138 BIS y del Código Civil, fue el artículo 2449.

La idea era proteger a los nuevoleoneses contra los fraudes inmobiliarios.

De la Rosa dijo que están de acuerdo con el espíritu, pero que la ley la hizo gente que desconoce el tema.

Hoy por hoy ya hay una gran seguridad que nosotros hacemos y reportamos, pero para acceder a bases de datos, por ejemplo, de las licencias.

''Que se nos diga cuáles son los instrumentos biométricos que cumplen con requisitos que cumplen con norma oficial que puedan funcionar, no nada más, con qué verifico si realmente eres la persona que eres'', Norberto de la Rosa.

Otro notario indicó que la redacción de la ley evidencia el desconocimiento de quien la elaboró.

''Vean nada más qué pieza de redacción: 'asimismo, las escrituras públicas deberán contener sello digital', ¿las escrituras o los testimonios?'', Norberto de la Rosa.

De la Rosa dijo que buscarán a los diputados locales y al gobernador para mostrarles su inconformidad.

“Vamos a proponer a los congresistas que la reformen y a gobierno del estado que la reglamente”, afirmó.

Comentarios