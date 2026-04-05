Aplica Santa Catarina campaña de vacunación en La Huasteca

Por: David Cázares 04 Abril 2026, 17:54 Compartir

Sarampión, rotavirus, hepatitis B, paperas y tétanos fueron las dosis disponibles y aplicadas a los interesados en cuidar su salud

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Para aprovechar la alta afluencia de visitantes, el municipio de Santa Catarina llevó una brigada de vacunación hasta La Huasteca. Fue en la entrada principal del paraje natural donde personal de Salud se instaló para invitar a las familias paseantes. Sarampión, rotavirus, hepatitis B, paperas y tétanos fueron las dosis disponibles y aplicadas a los interesados. La estrategia, impulsada por el alcalde Jesús Nava, contó con la coordinación de la Secretaría de Salud estatal. Los trabajos de vacunación se sumaron al operativo de prevención en los centros turísticos de Santa Catarina durante el actual receso vacacional.