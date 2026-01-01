Aplica NL Operativo Carrusel por bajas temperaturas

Casi 400 personas en situación vulnerable recibieron asistencia durante el Operativo Carrusel desplegado en el centro de la ciudad por Protección Civil estatal

En el último día del 2025, elementos de Protección Civil de Nuevo León desplegaron este miércoles el "Operativo Carrusel" en el centro de la ciudad, brindando asistencia humanitaria a casi 400 de personas en situación de vulnerabilidad ante las bajas temperaturas.

El despliegue comenzó a las 05:48 horas, recorriendo puntos estratégicos donde suele concentrarse población a la intemperie o familiares de pacientes que pernoctan afuera de centros médicos.

Las unidades oficiales recorrieron la zona asegurándose de cubrir los sectores de mayor necesidad.

Entre los puntos principales de atención destacaron:

Hospital Universitario

Clínica 21 del IMSS

Clínicas 2, 23 y 33 del IMSS

Durante la jornada, que contó con el apoyo del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), se lograron atender a 365 personas, además de brindar 120 litros de chocolate caliente.

Protección Civil de Nuevo León reiteró que estos operativos se mantendrán vigentes mientras persistan las condiciones de frío en el estado.

El objetivo primordial es prevenir casos de hipotermia y brindar un acompañamiento cercano a quienes no cuentan con un refugio.

Se exhorta a la población a reportar a personas en situación de calle a través de la línea de emergencia 9-1-1 para su pronta atención o traslado a los albergues habilitados.