Aplica Monterrey bacheo intensivo nocturno en Los Ángeles

Durante el operativo, más de 80 elementos de Servicios Públicos intervinieron 340 metros cuadrados de carpeta asfáltica en el lado sur de la arteria

Con el objetivo de mantener la infraestructura vial en óptimas condiciones y minimizar las molestias al tráfico cotidiano, el Gobierno de Monterrey desplegó una jornada de bacheo nocturno sobre la avenida Los Ángeles, en el tramo ubicado entre San Nicolás y Diego Díaz de Berlanga.

Durante el operativo, más de 80 elementos de la Secretaría de Servicios Públicos intervinieron 340 metros cuadrados de carpeta asfáltica en el lado sur de la arteria, empleando 20 equipos de maquinaria ligera y pesada para retirar el pavimento dañado y colocar el nuevo material.

Mantenimiento 'mientras la ciudad duerme'

La supervisión de los trabajos estuvo a cargo del Secretario de Administración, Marcelo Segovia, quien resaltó que realizar estas intervenciones en horarios de baja afluencia vehicular permite avanzar de manera eficiente sin colapsar la movilidad de los regios.

“Hay trabajos que muchas veces la gente no ve porque se hacen mientras la ciudad duerme. La idea es muy sencilla: aprovechar la noche para trabajar y que durante el día la gente pueda seguir con sus actividades. Mientras la gente duerme, Monterrey y sus servidores atienden las necesidades de la ciudad”, señaló Segovia.

Por su parte, el Secretario de Servicios Públicos, Hugo Salinas, acompañó la inspección y enfatizó el impacto positivo que tiene este programa en la seguridad y fluidez de los traslados diarios.

“Es muy importante para nosotros que nuestras calles y avenidas estén en buenas condiciones”, aseguró Salinas.

Mantenimiento integral en Gonzalitos

De forma paralela, la Delegación Poniente de Servicios Públicos ejecutó un operativo de limpieza profunda sobre la avenida Gonzalitos, desde la avenida Lincoln hasta los límites con el municipio de San Pedro Garza García.

En esta acción, un contingente de 40 cuadrilleros realizó labores de deshierbe, barrido y lavado para mejorar la imagen urbana y la visibilidad de la arteria.