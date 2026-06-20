Aplica Guadalupe operación de mantenimiento en Estadio Monterrey

Desde los primeros minutos posteriores a las intensas lluvias, cuadrillas operativas y personal especializado se desplegaron en las zonas afectadas.

Tras las intensas lluvias, tormentas eléctricas y la caída de granizo registradas este día en diversos puntos de la entidad, el Gobierno de Guadalupe activó un operativo especial de emergencia.

Las acciones se realizan a través de la Secretaría de Servicios Públicos, en coordinación con el Estado, mediante FIDEFIFA y LimpiaLeón, con el objetivo de atender las afectaciones y garantizar la seguridad de la población.

Desde los primeros minutos posteriores al fenómeno meteorológico, cuadrillas operativas y personal especializado se desplegaron en las zonas afectadas.

Con equipo top

La prioridad inmediata de las autoridades es proteger a la ciudadanía y restablecer la movilidad de forma segura. Para ello, se puso en marcha un importante contingente de maquinaria pesada que incluye tres retroexcavadoras, un Bobcat, dos camiones de volteo, tres camiones de 3.5 toneladas, siete camiones de carga, así como motosierras, palas y carretillas.

Así fue el operativo

Entre las labores prioritarias que se llevan a cabo destacan la liberación y limpieza de vialidades principales y secundarias, el retiro de lodo, piedras y basura arrastrada por la corriente, así como la remoción de árboles y ramas caídas que representan un riesgo para peatones y automovilistas.

Asimismo, el personal realiza el desazolve de rejillas pluviales para facilitar el flujo del agua y atiende de manera permanente los reportes ciudadanos, manteniendo un monitoreo constante en las zonas más vulnerables.

De manera paralela, y aprovechando el despliegue, se activaron labores especiales de recuperación y mantenimiento en los corredores y espacios mundialistas ubicados en el municipio rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Estas acciones se concentran en las áreas de influencia del Estadio Monterrey y sus principales accesos, buscando optimizar las rutas peatonales y vehiculares, retirar obstáculos en rutas estratégicas y rehabilitar las zonas donde se concentrarán los aficionados.

El fin es asegurar que la infraestructura urbana permanezca en óptimas condiciones tanto para los locales como para los miles de visitantes que recibirá el estado.

Las autoridades municipales y FIDEFIFA informaron que los trabajos continuarán de manera permanente durante las próximas horas y días. Ambos organismos reiteraron su compromiso de actuar con oportunidad ante cualquier contingencia, sumando esfuerzos para salvaguardar la integridad de la población y mantener a Nuevo León listo para la justa mundialista.