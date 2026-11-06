Aplica Escobedo programa de bacheo para reparar calles dañadas

La Secretaría de Servicios Públicos atendió la carpeta asfáltica en la colonia Praderas de San Francisco para dar seguridad a conductores.

El Gobierno Municipal de Escobedo puso en marcha trabajos de bacheo en la colonia Praderas de San Francisco, luego de que diversas fugas de aguas negras ocasionaran daños en el pavimento de este sector.

A través de la Secretaría de Servicios Públicos, cuadrillas municipales realizaron labores para reparar las afectaciones, principalmente sobre la avenida San Pedro, con el propósito de mejorar las condiciones de las calles y brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas.

Inspección de la carpeta asfáltica y atención a reportes

Como parte de estas acciones, personal de la dependencia también efectuó recorridos por las diferentes calles y avenidas de la colonia para supervisar el estado de la carpeta asfáltica, atender los reportes de los habitantes y detectar posibles daños que representen un riesgo para quienes transitan por la zona.

Canales de atención ciudadana

Asimismo, el Gobierno Municipal exhortó a los ciudadanos a reportar baches y desperfectos en el pavimento a través del Centro Integral de Atención Ciudadana de Escobedo, al teléfono 81 8384 5901, con el fin de dar seguimiento oportuno a sus solicitudes.