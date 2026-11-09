Aplazan trasvase de agua de Nuevo León hacia Tamaulipas

Las autoridades federales suspendieron el envío a la presa Marte R. Gómez por mantenimiento a la par del llenado en los tres embalses.

El trasvase de agua de Nuevo León hacia Tamaulipas quedó aplazado hasta nuevo aviso, mientras las lluvias registradas durante el fin de semana incrementaron las reservas de las principales presas del estado, que en conjunto sumaron 4.087 millones de metros cúbicos en las últimas 24 horas.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la operación hacia la presa Marte R. Gómez, programada para iniciar el sábado 7 de noviembre a las 12:00 horas, fue diferida debido a trabajos de conservación y mantenimiento en la infraestructura hidráulica de El Cuchillo.

La dependencia federal señaló que el envío se realizará hasta que concluyan las labores y existan condiciones operativas para ejecutar el acuerdo del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas.

El pasado 4 de noviembre, se autorizó el trasvase de 160 millones de metros cúbicos de agua de la presa El Cuchillo, en Nuevo León, hacia Marte R. Gómez, en Tamaulipas, conforme al acuerdo suscrito en 1996 entre ambos gobiernos.

Mientras tanto, las lluvias del fin de semana también elevaron el almacenamiento de los principales embalses de Nuevo León.

De acuerdo con el reporte de la Conagua emitido este domingo 8 de noviembre, la presa La Boca alcanzó un llenado de 97.31 por ciento, con 38.425 millones de metros cúbicos, un aumento de 0.092 millones respecto al sábado.

Cerro Prieto llegó a 83.07 por ciento, con 249.211 millones de metros cúbicos, tras sumar 0.264 millones. En tanto, El Cuchillo pasó de 715.210 a 716.191 millones de metros cúbicos, un incremento de 0.981 millones, para ubicarse en 63.77 por ciento de su capacidad de 1,123.143 millones.

Entre los tres embalses, El Cuchillo registró el mayor aumento de almacenamiento, seguido de Cerro Prieto y La Boca.