Apela sentencia por asesinato; Tribunal aumenta condena

El detenido cumplirá una pena acumulada de 85 años de prisión ya que desde el 2020 cumple una condena de 60 años impuesta por tres asesinatos

Durante la reposición de juicio penal, un juez de control confirmó la condena de 25 años de cárcel contra un sujeto que asesinó a balazos a un joven en un campo deportivo.

Con esta sentencia, el detenido cumplirá una pena acumulada de 85 años de prisión ya que desde el 2020 cumple una condena de 60 años impuesta por tres asesinatos cometidos en las colonias El Porvenir y Fomerrey 25.

La última sentencia fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia luego de que el inculpado apeló junto con su abogado la decisión en primera instancia.

Esto llevó a una reposición de juicio donde la la Fiscalía estatal presentó más pruebas y robusteció las ya presentadas en contra de quien fue identificado como Miguel Ángel, de 32 años.

Durante la audiencia, el Magistrado aceptó y confirmó las pruebas de los investigadores, desestimando los alegatos del detenido.

Al analizar los documentos, la sentencia fue confirmada y notificada al detenido.