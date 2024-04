Aparece la familia de indigente que admiró Mustang

"Mis hermanos no quieren, como lo apoyaron mucho. Una hermana que falleció, que era doctora, lo tuvo internado ahí en Guadalajara y pues se lo llevaron también a Puerto Vallarta, estuvo en el Pitillal, se escapó y se vino caminando desde allá hasta la Meca. Todo mundo dijo que no (trasladar al hombre de Monterrey a Guadalajara), dije, pues yo me lo traigo a ver cómo me va", detalló.