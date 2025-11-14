Aparatoso choque y volcadura se registra en la av. Miguel Alemán

Varias personas y trabajadores de la construcción de la línea del metro se unieron para rescatar a los ocupantes de la camioneta.

Una presunta falla mecánica provocó que una de las cajas de un trailer que transportaba chatarra se desprendiera y volcara toneladas de metal sobre una camioneta dejando a su conductor herido, sobre la avenida Miguel Alemán, en Apodaca.

El lesionado, un hombre joven que iba en una camioneta Kia, tuvo que ser trasladado hasta el Hospital Metropolitano donde es reportado estable.

De acuerdo con el reporte de Tránsito, la pesada unidad circulaba en dirección a Monterrey cuando el contenedor que remolcaba se soltó e invadió el sentido contrario de la vialidad, rumbo al Centro apodaquense.

La caja se detuvo al impactarse de frente contra el vehículo particular y dejó caer toda la chatarra sobre la unidad.

El conductor quedó atrapado momentáneamente, pero fue rescatado por testigos que también circulaban por la zona.

Fue a unos metros del cruce con la avenida Concordia donde ocurrió el accidente, reportado minutos antes del mediodía.

Se informó que el tráiler era propiedad de la compañía Praxton, y que su chofer resultó ileso tras el percance.

Durante más de una hora la circulación de Miguel Alemán se vio trastocada por la caja atravesada, la camioneta estrellada, y por las toneladas de chatarra que quedaron en el pavimento.

Para retirar los desechos de metal tuvieron que arribar una retroescavadora y una grúa con gancho imantado.

Las autoridades de Tránsito y Protección Civil municipal se desplegaron para cercar el área y habilitar un desfogue en los carriles que estaban cotidianamente cerrados por las obras del Metro.