Aparatoso choque en Guadalupe activa a Protección Civil

Hasta el momento, las autoridades no han informado el número exacto de lesionados ni las causas que provocaron el accidente.

Un aparatoso accidente vial con personas lesionadas movilizó la mañana de este viernes a elementos de Protección Civil de Nuevo León en el municipio de Guadalupe.

El percance fue reportado en el cruce de la avenida Israel Cavazos y avenida Benito Juárez, en el sector Cerro Azul, donde automovilistas alertaron sobre un fuerte choque entre vehículos.

Tras el impacto, las bolsas de aire de las unidades involucradas se activaron, evidenciando la fuerza del accidente y dejando a varias personas con lesiones, por lo que fue necesaria la intervención de cuerpos de auxilio.

De acuerdo con el reporte preliminar de Protección Civil de Nuevo León, al sitio acudió una unidad para brindar atención a los afectados y coordinar las labores de seguridad en la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el número exacto de lesionados ni las causas que provocaron el accidente. La vialidad presentó afectaciones mientras se realizaban las maniobras correspondientes.