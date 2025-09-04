Aparatoso choque en gasolinera de Ciénega de Flores

En un video compartido en redes sociales se pueden ver varios vehículos resultaron con severas afectaciones, también se vio involucrado un camión de personal

Automóviles destrozados, seis lesionados y el riesgo de una explosión, fue el saldo del estrellamiento de un camión de personal contra una gasolinería en Ciénega de Flores.

El accidente ocurrió cerca de las 08:00 horas del miércoles sobre la carretera libre a Nuevo Laredo, a la altura del kilómetro 34.

Todo ocurrió cuando el operador de un camión de personal de la empresa HMD presuntamente dormitó y perdió el control del volante.

Esto generó que la pesada unidad se proyectara hacia la izquierda avanzando sin control alrededor de 100 metros.

Luego de invadir el carril de circulación y avanzar sobre el acotamiento, la unidad pasó a tres metros de un puesto de comida.

A una velocidad superior a los 70 kilómetros por hora, el camión embistió por alcance un automóvil Chevy en color rojo.

Arrastró un vehículo Tsuru con cuatro ocupantes, destrozó una bomba despachadora, derribó una columna de acero y volcó una camioneta tipo Van en color blanco.

Durante el accidente, un empleado de la gasolinería fue atropellado y su estado de salud es grave.

El percance movilizó a unidades de Protección Civil y bomberos, quienes al llegar encontraron a cuatro hombres atrapados en un auto.

Para poder rescatarlos fue necesario la utilización del equipo de rescate urbano.

Quitaron el techo y parte de las puertas para liberarlos y trasladarlos en dos ambulancia al Hospital de Zona número 21 del IMSS.

En la escena del accidente hubo derramamiento de combustible lo que pudo haber ocasionado una explosión.

La pesada unidad quedó sobre la bomba despachadora y frente a la camioneta Van volcada.

La zona fue acordonada por personal del Ejército, policías municipales y Protección Civil.