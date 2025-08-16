Aparatoso accidente vial se registró en el centro de Monterrey

El estruendo alertó a peatones y automovilistas que circulaban por la zona, quienes se detuvieron para auxiliar a los ocupantes

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un aparatoso accidente vial se registró la noche de este jueves en pleno centro de Monterrey, cuando dos vehículos colisionaron en un crucero, presuntamente por la imprudencia de uno de los conductores.

El percance ocurrió alrededor de las 23:00 horas en el cruce de las calles Juan Zuazua y Madero, donde, según reportes de uno de los automovilistas involucrados, un Nissan Sentra de color negro se habría pasado el semáforo en rojo. Esta maniobra provocó que fuera impactado de costado por una camioneta Dodge Ram, proyectándolo contra las bases metálicas de los semáforos instalados en la intersección.

El estruendo alertó a peatones y automovilistas que circulaban por la zona, quienes se detuvieron para auxiliar a los ocupantes mientras llegaban los cuerpos de emergencia. Paramédicos de la corporación Medical Jonsu acudieron al sitio y, tras la valoración correspondiente, determinaron que ninguno de los involucrados presentaba lesiones graves que ameritaran traslado a un hospital.

La vialidad permaneció parcialmente cerrada durante varios minutos mientras personal de Tránsito de Monterrey realizaba las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades y coordinar el retiro de los vehículos siniestrados.