Aparatoso accidente entre camión urbano y un vehículo en Apodaca

Un aparatoso accidente vial protagonizado entre un camión urbano y un vehículo particular dejó a una persona lesionada en Apodaca.

El percance vial se registró en el cruce de las avenidas Ruiz Cortines y Simón Bolívar.

Las dramáticas imágenes muestran a un vehículo particular Honda en color gris el cual quedó replegado contra el poste de un señalamiento tras chocar de manera frontal con un camión urbano del circuito de Apodaca.

El vehículo quedó completamente destrozado de la parte frontal, mientras el camión urbano también sufrió afectaciones en uno de sus costados.

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja quienes brindaron los primeros auxilios a la conductora del vehículo quien resultó con lesiones que no ponen en riesgo su vida.

Elementos de Tránsito de Monterrey tomaron conocimiento del caso, mientras abanderan la zona para evitar que se registre otro percance.