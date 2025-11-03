Aparatoso accidente deja dos lesionados en San Pedro

Ambos vehículos sufrieron daños importantes debido a la fuerza del impacto, además de obstruir de manera importante la transitada avenida

Un accidente vial registrado la tarde de este domingo sobre la avenida José Vasconcelos, en dirección al túnel de la Loma Larga, dejó como saldo dos personas lesionadas en el municipio de San Pedro.

El percance ocurrió entre las calles Montes Rocallosos y avenida Real San Agustín, donde dos vehículos se vieron involucrados en el choque, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio y elementos viales en la zona.

Paramédicos atendieron en el sitio a dos personas que, pese a las lesiones, se reportaron en condición estable.

Ambas fueron trasladadas a un hospital para su valoración médica.

La vialidad se vio afectada momentáneamente mientras autoridades realizaban las labores correspondientes y retiraban las unidades siniestradas.