Aparatoso accidente deja a niña de dos años sin vida en Guadalupe

Elementos de tránsito de Guadalupe se hicieron cargo del caso para deslindar responsabilidades y abanderar el área para evitar otro percance vial

Un trágico accidente vial protagonizado por dos vehículos dejó como saldo a una niña de dos años sin vida en Guadalupe. El percance vial se registró en la avenida Israel Cavazos en su cruce con Pablo Livas en la colonia Jardines de Andalucía. En el accidente participaron dos vehículos particulares: una camioneta blanca Toyota con placas de circulación TN-8082-H, y el conductor del vehículo Tsuru con placas de circulación RYM-706-A en color azul resultó lesionado. Una menor de dos años también resultó lesionada y fue trasladada por sus familiares a una clínica ubicada a una cuadra del lugar de los hechos, pero momentos después se confirmó su fallecimiento. Elementos de tránsito de Guadalupe se hicieron cargo del caso para deslindar responsabilidades y abanderar el área para evitar que se registrara otro percance vial.